رياضة | مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في السير على خطى كهربا وفسخ عقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك يفكر في السير على خطى كهربا وفسخ عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك لبعض المقربين منه عن تفكيره في فسخ تعاقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللاعب على غضبه بسبب عدم مساندة النادي له في أزمته مع الوداد المغربي على خليفة عدم قيده في قائمة الفريق المغربي وبقائه عاطلًا حتى يناير المقبل.

وكانت بعض الأنباء ترددت حول رغبة الزمالك في فسخ تعاقد الدولي المغربي خالد بوطيب الذي حصل على أكثر من فرصة ولم يثبت تألقه، وذلك من أجل عودة كاسونجو مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء.

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واعلن اللاعب في الوقت ذاته عن تقديم شكوى رسمية ضد الوداد المغربي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على قيمة مستحقاته كاملة خاصة وأن الوداد ما قام به أشبه بفسخ التعاقد بعد عدم قيده والاضرار بمستقبله الكروي.

وكان كاسونجو قد انضم إلى الوداد المغربي على سبيل المقايضة ضمن صفقة محمد أوناجم لاعب الوداد المنضم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري وكان الاتفاق على تحمل الوداد راتب اللاعب ومشاركته معهم في الموسم الجاري بسبب عدم حاجة الأبيض له.



وأشار المصدر إلى أن الزمالك لم يتواصل معه حتى الآن بشكل رسمي، وانتاب اللاعب الكونغولي حالة من الغضب، بسبب عدم تواصل مجلس الزمالك معه لحل أزمته الأخيرة مع الوداد المغربي، الأمر الذي جعله يفكر جديا في فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.