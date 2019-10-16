رياضة | عاجل.. جروس مديراً فنياً للأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جروس مديراً فنياً للأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي تعيين السويسري كريستيان جروس مدير فني للفريق حتى نهاية الموسم الكروي الجاري 2019 – 2020 ليكون بديلاً للكرواتي برانكو إيفانوفيتش الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج السلبية الأخيرة التي حققها وتقهقر الأداء في بعض فترات الموسم .

وأعلن رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ توقيع العقود مع جروس والذي قاد الفريق في ولايتين من قبل قبل أن يرحل لتدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري ويحقق معهم الكثير من النجاحات قبل أن يتم الإستغناء عنه لينتهي به المطاف في المملكة العربية السعودية عبر بوابة فريق النادي الأهلي .

وتطمح الجماهير الاهلاوية من جروس المنافسة على جميع الألقاب الممكنة الموسم الجاري والحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بالإضافة إلى الإستعداد الجيد لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا والتي يطمح الجميع في أن تستقر في خزائن النادي العريق .

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وكانت المفاوضات بين الطرفين قد توقفت خلال الفترة القليلة الماضية بسبب عدم التوصل إلى إتفاق حول المقابل الماضي بعد أن طلب جروس مبلغ مليون ونصف المليون دولار ورفع المبلغ إلى إثنين ونصف المليون يورو لتنتهي جميع الإجراءات اليوم الأربعاء ويعلن رسمياً تولي السويسري مقاليد الولاية الفنية للفريق .

ليبقى السؤال الأبرز هل ينجح السويسري في ولايته الثالثة مع الأهلي ؟