رياضة | الخطيب يعقد جلسة مع جهاز الأهلي بسبب القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يعقد جلسة مع جهاز الأهلي بسبب القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة واجتماعا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بمقر النادي بالجزيرة.

ويأتي اجتماع بيبو مع أفراد الجهاز الفني، من أجل مناقشة تأجيل لقاء القمة والإطلاع على خطة الجهاز الفترة المقبلة، بعد قرار التأجيل.

كما يناقش رئيس النادي، ما قدمه فايلر، خلال الفترة الماضية، ومنذ توليه المسئولية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، بالإضافة للاستماع إلى احتياجاته واللاعبين الذي من المنتظر رحيلهم الفترة المقبلة.

"الأهلي ينفي تهديده بالانسحاب من الدوري"

ونفى مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب صدور أي تصريحات أو تهديدات من جانب الإدارة بالانسحاب من بطولة الدوري العام، على خلفية تأجيل مواجهة الفريق أمام الزمالك، بالجولة الرابعة.

وأوضح شريف فؤاد المتحدث الرسمي بإسم النادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لم يصدر أي تعليق رسمي، أو يهدد بالانسحاب من الدوري المصري، بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك.

وأضاف المتحدث الرسمي تصريحاته الإعلامية، "مجلس الأهلي تابع قرار تأجيل لقاء القمة، لكن ليس هناك أي تعليق رسمي حتى الآن على القرار الذي اتخذته الجهات الأمنية".

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واختتم فؤاد لموقع كورة العالمي: "الفريق الأحمر يقدر رؤية الأمن ولا صحة لما يتم ترويجه بأن النادي سينسحب من الدوري، أو مثل تلك القرارات؛ لأنَّ المجلس بالفعل لم يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه".

"الأهلي يخوض مواجهة ودية بعد تأجيل القمة"

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ، على خوض مباراة ودية يوم السبت أو الأحد بأقصى تقدير، ويتم الاتفاق عليها خلال الساعات المقبلة.

ويأتي قرار فايلر لرغبته في الحفاظ على اللياقة الفنية للاعبين وعدم التراخي خاصة أن الفريق ينتظره العديد من المواجهات الإفريقية بدوري الأبطال.

وأعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك و التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، مساء السبت 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.