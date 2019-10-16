رياضة | 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميودراج يوسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الدراويش عودة نادر رمضان للقائمة لأول مرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلًا من :-

حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي

Advertisements

خط الدفاع : باهر المحمدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - محمد مجدي - أحمد أيمن

خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - أحمد مدبولي - همام طارق - عبد الرحمن طارق - محمد الضرف - نادر رمضان - محمود عبد الله - محمد الشامي

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم - محمد حمدي - بينسون شيلونجو.