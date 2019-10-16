رياضة | بالأرقام.. كل ما فاتك في الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كل ما فاتك في الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تقام غدًا الخميس 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، حيث يلتقي نادي مصر مع الجونة، ويصطدم مصر المقاصة مع المصري البورسعيدي، ويواجه إنبي نظيره الإنتاج الحربي، ويلتقي الأهرام مع سموحة.

وشهدت مباريات الجولات الثلاث السابقة من بطولة الدوري المصري الممتاز العديد من الأرقام والإحصائيات المثيرة على مستوي الأهداف والنقاط، حيث يتصدر الأهلي ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.

وتقرر تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا اقامته السبت المقبل، لدواعي أمنية، علي أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصائيات من الدوري المصري الممتاز بعد 3 جولات:-

- أقيمت 27 مباراة في بطولة الدوري الممتاز حتي الآن، تحقق 19 انتصارا بنسبة فوز 70 %، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل.

- شهدت مباريات الدوري المصري الممتاز تسجيل 63 هدفًا منها 57 هدفًا من داخل المنطقة و6 أهداف من خارج المنطقة، وجاء 11 هدفًا من خلال ركلات الجزاء.

- جاءت أهداف الدوري المصري الممتاز حتي الآن: " 37 هدفًا بالقدم اليمني - 16 هدفًا بالقدم اليسري - 10 أهداف بالرأس - هدفين بالخطأ".

- احتسب حكام مباريات الدوري المصري 12 ركلة جزاء خلال الجولات الثلاثة من البطولة المحلية، تم تسجيل 11 ركلة جزاء، مقابل ركلة جزاء وحيدة "ضائعة".

- شهدت مباريات الدوري المصري الممتاز إشهار البطاقات الصفراء 103 مرة، والبطاقات الحمراء 6 مرات

- توقيتات أهداف بطولة الدوري المصري جاءت كالتالي:

الربع الأول: 5 أهداف

الربع الثاني: 11 هدف

الربع الثالث: 15 هدف

الربع الرابع: 5 أهداف

الربع الخامس: 12 هدف

الربع السادس: 13 هدف

ما بعد الدقيقة 90: هدفين

- الأهلي الفريق الوحيد بالدوري المصري الممتاز الذي حقق "العلامة الكاملة" برصيد 9 نقاط بالفوز علي (سموحة 1-0، الإنتاج الحربي 4 - 0، أسوان 5 - 1).

- 5 أندية لم تخسر في الدوري المصري هم (الأهلي - بيراميدز - المقاولون - الزمالك - حرس الحدود)

- 6 أندية لم تفز في بطولة الدوري المصري حتي الآن (حرس الحدود - طلائع الجيش - نادي مصر - وادي دجلة - أسوان - إنبي)

- الأهلي صاحب أقوي هجوم في الدوري برصيد 10 أهداف، بينما يتقاسم المارد الأحمر مع الزمالك والاتحاد السكندري الأقوى دفاع واستقبلت شباك كل منهم هدفًا وحيدًا.

- أضعف هجوم في الدوري فريقي الجونة ونادي مصر وسجل كل منهما هدف وحيد، بينما أسوان أضعف دفاع واستقبلت شباكه 8 أهداف.

- حرس الحدود الأكثر تعادلا في الدوري الممتاز، وحقق التعادل في مبارياته الثلاث.

- ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي .. 9 نقاط

2- الأهرام .. 7 نقاط

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3- المقاولون العرب.. 7 نقاط

4- الزمالك .. 7 نقاط

5- الاتحاد السكندري .. 6 نقاط

6- الإسماعيلي .. 6 نقاط

7- المصري .. 4 نقاط

8- سموحة.. 4 نقاط

9- طنطا .. 4 نقاط

10- حرس الحدود.. 3 نقاط

11- مصر المقاصة.. 3 نقاط

12- الجونة.. 3 نقاط

13- الإنتاج الحربي.. 3 نقاط

14- طلائع الجيش.. نقطتين

15- نادي مصر.. نقطتين

16- وادي دجلة.. 1 نقطة

17- أسوان.. 1نقطة

18- إنبي .. 1 نقطة

ترتيب الهدافين في الدوري الممتاز:

1- رمضان صبحي (الأهلي) 3 أهداف

2- عبد الله السعيد (بيراميدز) 3 أهداف

3- عمرو الحلواني (حرس الحدود) هدفين

4- عبد الرحمن الدح (طنطا) هدفين

5- حسين الشحات (الأهلي) هدفين

6- أحمد شرويدة (حرس الحدود) هدفين

7- محمد شريف (إنبي) هدفين

8- سعيدو سيمبوري (المصري) هدفين

9- جونيور أجايي (الأهلي) هدفين

10- حسام حسن (سموحة) هدفين