رياضة | ماذا طلب فايلر من لاعبي الأهلي بعد تأجيل القمة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا طلب فايلر من لاعبي الأهلي بعد تأجيل القمة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطلب فايلر من اللاعبين التركيز في التدريبات وعدم الانشغال بالصراع الدائر بين الأهلي واتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وسبق محاضرة اللاعبين، جلسة بين فايلر ومعاونيه ناقش فيها، كافة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة بعد تأجيل القمة والبرنامج اليومي للتدريبات بجانب عدة أمور أخرى تتعلق بالارتباطات المقبلة والتي سيكون أولها مباراة الجونة المقرر لها يوم ٢٣ من أكتوبر الجاري.