رياضة | سبورتنج كاسل يطيح بمحلة حسن من كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورتنج كاسل يطيح بمحلة حسن من كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق سبورتنج كاسل بقيادة أيمن دربالة علي مركز شباب محلة حسن في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات الدور التمهيدي الاول لكأس مصر، والتي أقيمت علي ملعب استاد طنطا بنتيجة 2/1.

انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، أفتتح اهداف المباراة محمود ابو طاحون لاعب محلة حسن في الدقيقة 30، وتعادل محمد صلاح لسبورتنج كاسل في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لسبورتنج في الدقيقة 23، وأضاع صلاح ضربة جزاء في الدقيقة 39، وضغط محلة حسن لإدراج التعادل ولكن دون جدوي لينتهي اللقاء بفوز سبورتنج ليتأهل للدوري التمهيدي الثاني.

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بدأ سبورتنج كاسل بتشكيل مكون من سعيد البيطار، وسعد نبيل، ومحمد شوقي، ومحمد رمضان، وأحمد عبدالوهاب، وحامد عبدالحليم، وعوض أيمن، وأحمد أشرف، وعبدالمنعم نزيه، ومحمد شمس، ومحمد صلاح.

بينما جاء تشكيل محلة حسن كالتالي:- عمرو محرم، وشادي البيلي، ويوسف السرجاني، ومحمد عرفة، وعلي القواس، ومحمود فيشه، وأسامة مدحت، ومحمود أبو طاحون، ومحمود العبد، وأحمد نصير، وأحمد حافظ.

أدار المباراة محمود ناصف، وعاونه محمد المصري، وعبدالله السعيد، وجاء مجدي ناشد مراقبا عن لجنة المسابقات، ومصطفي الكومي مراقبا من لجنة الحكام.

