رياضة | منصور بن مشعل ينقذ الأهلي من أزمة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منصور بن مشعل ينقذ الأهلي من أزمة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق الكرة بنادي أهلي جده السعودي بإنقاذ النادي من أزمة كبيرة قد تشتت الفريق في الفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الأمير منصور بن مشعل قام بإرسال شيك فسخ عقد الكرواتي برانكو مدرب الفريق السابق اليوم الأربعاء 16 أكتوبر. إنقاذ أهلي جده من الوقوع في أزمة Advertisements وأكدت التقارير الصحفية أن منصور بن مشعل أرسل شيك فسخ التعاقد إلى برانكو لمنع تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ترتيب الأهلي في الدوري السعودي ويتواجد نادي أهلي جدة في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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