رياضة | محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر مانشستر يونايتد نظيره ليفربول بطل أوروبا، يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة ونصف بتوقيت مصر، تحت قيادة الحكم مارتن اتكينسون ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي، في مباراة قوية ينتظرها جميع محبي كرة القدم عبر العالم.

وستشهد المباراة عودة الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر للمشاركة مع الريدز بعد الإصابة التى عانى منها اللاعب خلال لقاء ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الماضية والتى فاز بها ليفربول بهدفين لهدف إنفرد بهم بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد الفوز خلال 8 جولات.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن تشكيل ليفربول سيعود إليه العديد من اللاعبين الذي كانوا غابين عن تشكيل الريدز خلال الفترة الماضية، مثل الحارس البرازيلي أليسون بيكر والذي أصيب خلال مباراة ليفربول ونوريتش سيتى في الجولة الأولي وأيضاً المدافع الكاميروني جويل ماتيب بجانب محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزى برصيد 24 نقطة من الفوز خلال ال 8 كولات الماضية بينما يحل ثانياً مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة