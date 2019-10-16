انت الان تتابع بـ 38 مليون دولار.. رونالدو يكتسح ميسي في "إنستغرام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو

لم يكتف البرتغالي كريستيانو رونالدو باقتحام عالم الكرة من أوسع أبوابه وتسجيل بصمته في تاريخ اللعبة، وإنما تمكن أيضا من التربع على عرش "إنستغرام"، ليصبح أغلى نجوم التطبيق أجرا في العالم.

وكشفت دراسة من موقع "باز بينغو"، قائمة بأعلى النجوم دخلا على "إنستغرام"، وذلك اعتمادا على عدد متابعيهم، والأجر الذي يتلقونه مقابل نشر صورة واحدة (للإعلان).

ويتابع نجم يوفنتوس الإيطالي 186 مليون شخص، وحصل على 38.2 مليون جنيه إسترليني مقابل منشوراته الدعائية على "إنستغرام" خلال عام 2018 فقط.

وأشار موقع "سبورتس بايبل" إلى أن رونالدو نشر على حسابه على إنستغرام 49 منشورا دعائيا في 2018، حصل على 780 ألف جنيه إسترليني مقابل الواحد منه.

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وفي المرتبة الثانية (بين لاعبي الكرة)، حل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصد 18.7 مليون جنيه إسترليني من المنشورات الدعائية في الفترة ذاتها، وبلغت فيمة المنشور الواحد 518 ألف جنيه إسترليني.

وجاء نجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في المركز الثالث، بدخل وصل إلى 8.6 مليون جنيه إسترليني، حصل عليه مقابل 30 منشورا دعائيا.

أما البرازيلي نيمار، فجمع 5.8 مليون جنيه إسترليني من "إنستغرام"، مما يضعه في المركز الرابع، فيما جاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المركز الخامس بدخل وصل إلى 3.2 مليون جنيه إسترليني، وذلك خلال العام ذاته.