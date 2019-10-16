الامارات | ريال مدريد يعتمد خطة لضم الشاب رويز.. والمقابل المالي يهدد الصفقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعتمد خطة لضم الشاب رويز.. والمقابل المالي يهدد الصفقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني وضع خطة متوسطة الأمد لخطف لاعب الوسط الإسباني الدولي فابيان رويز من نادي نابولي الإيطالي رغم ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الإيطالي حتى 2023، حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن الريال يتمسك حتى الآن بضم اللاعب الإسباني الدولي الشاب من نابولي رغم عدم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب يتيح للريال خطف اللاعب قبل نهاية عقده مع نابولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الريال تعتمد على الإفصاح عن رغبته في ضم اللاعب من أجل التأثير على مفاوضات اللاعب مع ناديه.

ويحظى رويز (23 عاماً) باهتمام بالغ من أندية ريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة في إسبانيا.

ويتطلع أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي إلى الاستفادة من هذا الصراع للحصول على أكبر مكاسب مالية من بيع اللاعب لاسيما وأنه يتمتع بخبرة ومهارة جيدة في التفاوض.

Advertisements

لكن المشكلة أن نابولي قد يطلب مبلغا يقترب من 120 مليون يورو وهو ما يتعارض مع سياسة ريال مدريد في السنوات الأخيرة والتي تعتمد على عدم الإنفاق ببذخ على شراء النجوم.

وكان نابولي ضم رويز من ريال بيتيس الإسباني في 2018 مقابل 30 مليون يورو.

وكانت الصحيفة نفسها أشارت في يونيو الماضي إلى أن الريال قد يرصد مبلغا يتراوح بين 80 و90 مليون يورو لضم اللاعب من نابولي، لكن مشاركة اللاعب مع المنتخب الإسباني في الفترة الماضية بصفة شبه منتظمة واهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه قد يرفع المقابل الذي يطلبه دي لورينتيس للاستغناء عنه ما يصعب مهمة الريال في ضم اللاعب الذي أثبتت مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مدى حاجة الفريق إلى جهوده.

وقد يحطم مقابل انتقال رويز إلى أي ناد آخر الرقم القياسي لأغلى لاعب رحل عن نابولي وهو الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي ترك الفريق إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو.