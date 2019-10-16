محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد «مكة»: أحضرت لكي «موانا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحتفل النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته «مكة» اليوم. ونشر النجم المصري صور له بإحتفاله بعيد ميلاد مكة وكتب عليها:«أنا ماوي – اسم جزيرة بهواوي- احضرت لك»موانا«- شخصية كرتونية- عيد ميلاد سعيد يا أميرتي». وظهر صلاح بملابس جزيرة «ماوي» وهي أحد جزر بهواي، وارتدت مكة ملابس شخصية كرتونية تنتمي لهذه الجزيرة اسمها «موانا».

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