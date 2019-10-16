شكرا لقرائتكم اكتمال صفوف المقاصة قبل مواجهة المصري فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بعودة محمد رمضان والذي كان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة و الزمالك التي اقيمت فى الجولة الثانية للدورى ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .

وأصبح جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة أمام المصري باستثناء أحمد عادل عبد المنعم الذي يخوض تدريبات تأهيلية من الاصابة التي تعرض لها بجذع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد المقاصة لموجهة المصرى على ملعب السلام يوم الخميس المقبل، حيث يمتلك الفريق الفيومى في رصيده 3 نقاط فقط بعد الفوز على أسوان فى مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3 / 2، فيما خسر أبناء الفيوم فى مباراتى الجولة الثانية والثالثة أمام الزمالك والجونة بنتيجة 1 /0.

ويطمح المقاصة فى اقتحام المربع الذهبى فى الموسم الجارى بعد التدعيمات القوية التى قام بها الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية الماضى، والتى كان أبرزها محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الإعارة إلى المقاصة.