شكرا لقرائتكم وادى دجلة يطير إلى الإسكندرية استعدادا لزعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سافر فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، إلى الإسكندرية من أجل إقامة معسكر مغلق بأحد الفنادق بها، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الجمعة المقبل.

ويواجه الفريق الدجلاوى، زعيم الثغر فى الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، وفضل تاكيس جونيس التوجه مبكرًا إلى الإسكندرية لإقامة معسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.

ويحتل الفريق الدجلاوى المركز السادس عشر بجدول الدورى، برصيد نقطة واحدة، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد ستة نقاط.