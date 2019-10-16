شكرا لقرائتكم غدا.. اجتماع فى المقاولون لاتخاذ القرار النهائى بشأن مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، عقد اجتماعًا عاجلاً غدًا الخميس، لاتخاذ القرار النهائى بشأن مواجهة الزمالك.

وأعلن اتحاد الكرة المصرى تقديم مباراة الزمالك والمقاولون، من الأربعاء المقبل إلى السبت، فى إطار إعادة ترتيب مواعيد الدورى الممتاز، بعد تأجيل لقاء القمة بناءً على تعليمات أمنية.

وكشف مصدر مسئول بالمقاولون العرب، أن اجتماع مجلس الإدارة سيحسم الموقف النهائى من خوض اللقاء من عدمه، وسنتخذ أفضل قرار يحفظ حق النادى.

وأكد نفس المصدر: "اتحاد الكرة لم يستشر مجلس إدارة المقاولون، قبل الإعلان عن القرار الرسمى باستبدال مواجهة أسوان، وعلمنا القرار من وسائل الإعلام وهو ما زاد من غضب مجلس الإدارة.

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يحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد الفوز على طلائع الجيش والإنتاج الحربي، والتعادل مع سموحة.