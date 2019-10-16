شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعتمد نتائج مباريات الأندية السبعة المنسحبة بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى نتيجة المباريات الـ7 التى ألغيت بالأمس فى الدور التمهيدى لكأس مصر بإقصاء الـ14 فريقا أصحاب تلك المباريات وتغريم كل فريق 10 أضعاف قيمة اشتراكه فى كأس مصر أى 50 ألف جنيه على كل فريق واستبعادهم من المشاركة فى الموسم القادم بنفس البطولة .

كان هناك 4 مباريات قد اعلنت انسحابها فى محافظة البحيرة ومباراة ببنى سويف واثنين بمحافظة الفيوم .

جاء ذلك كخطوة من جانب أندية القسم الثالث والرابع للاعتراض على قرار اتحاد الكرة بتطبيق دورى المحترفين بالقسم الثانى العام بعد القادم.

Advertisements

وقد دعا الخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس لاجتماع طارئ غدا بأعضاء الجمعية العمومية للقسمين الثانى والثالث واستجاب له العديد من رؤساء أندية القسمين ، وأكدوا على حضور فى الوقت الذى أكد فيه رئيس دكرنس أن أهم مطالب الجمعية العمومية إلغاء قرار تطبيق دورى المحترفين فى العام المقبل خاصة وأن كافة الأندية غير مستعدة او مهيأة لتطبيق هذا الدورى فى الوقت الراهن .