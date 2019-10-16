شكرا لقرائتكم مجدى عبد لعاطى: أسوان ملتزم بتأجيل مواجهة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان، أن فريقه ملتزم بالخطاب الرسمي الذي تلقاه النادي الأسواني من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المقاولون ولن يسافر إلى القاهرة، كما كان مقرر لمواجهة ذئاب الجبل يوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام.

ويواصل أبناء الجنوب تدريباتهم على ملعب أسوان تحت قيادة مجدي عبد العاطي حتى يتم تحديد موعد مباراتهم مع المقاولون خلال 48 ساعة كما أعلن اتحاد الكرة.

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كان اتحاد الكرة قد قرر تقديم مباراة المقاولون والزمالك لتقام يوم السبت المقبل على أن يتم تأجيل مباراة المقاولون وأسوان التي كان من المقرر اقامتها يوم الجمعة على ملعب الجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وكان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.