شكرا لقرائتكم أبناء حسين الشحات فى مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مع أبناء فى مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وحرص لاعبو الأهلى على التقاط الصور التذكارية مع أحمد وأسر نجلى الشحات، قبل انطلاق مران اليوم.
ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى الدورى العام والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجارى وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التى كان من المفترض إقامتها يوم السبت المقبل إلا أنه تم تأجيلها لدواع أمنية.
ويقدم حسين الشحات مستوى متميزا مع الأهلى خلال المرحلة الماضية لينضم لمعسكر منتخبنا الوطنى الأخير وظهر بشكل جيد فى مباراة بتسوانا الودية.
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