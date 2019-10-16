شكرا لقرائتكم المقاولون ينهى تجهيزاته لمواجهة أسوان رغم تغيير المنافس بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل لاعبو المقاولون العرب تدريباتهم تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة أسوان في الجولة الرابعة بالدوري والمقرر لها الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق غدا الخميس استعدادا لمواجهة أبناء الجنوب، كما كان مخططا قبل أن يعلن اتحاد الكرة استبدال مباراة المقاولون وأسوان بتقديم موعد مباراة ذئاب الجبل مع الزمالك لتكون يوم السبت.

ومازال الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ينتظر تحديد الموقف النهائي للفريق مع مجلس الادارة خلال الساعات المقبلة بعد أن اتفق الطرفان على رفع الأمر للجنة الأولمبية مع وضع الانسحاب من مسابقة الدوري كأحد الخيارات المطروحة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

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وكان المقاولون يستعد لمواجهة نادي أسوان في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجبل الأخضر، قبل قرار الجبلاية بتقديم موعد مباراة الزمالك.

وكان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.