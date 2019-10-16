شكرا لقرائتكم المقاولون ينهى تجهيزاته لمواجهة أسوان رغم تغيير المنافس بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
وكان المقاولون يستعد لمواجهة نادي أسوان في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجبل الأخضر، قبل قرار الجبلاية بتقديم موعد مباراة الزمالك.
وكان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.
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