شكرا لقرائتكم قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود.. ظهور أول للناشئي عبد الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربي ميودراج يسيتش قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات الدورى المحلى. قائمة الإسماعيلى شهدت استدعاء محمود عبد الله الذى تصعيده مؤخرا فضلا عن نادر رمضان للمرة الأولى هذا الموسم فيما جاء ابرز المستبعدين محمد صادق وإبراهيم ابو اليزيد وبيكيتى سيلفا لاسباب متنوعة.

القائمة كاملة كالتالى.. حراسة المرمى ..محمد مجدى – محمد فوزى Advertisements خط الدفاع .. باهر المحمدى – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن. خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد الضرف – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمود عبدالله – أحمد مدبولى. خط الهجوم .. محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم.

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