شكرا لقرائتكم مدرب بلغاريا يعتذر لإنجلترا عن التصرفات العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم كراسيمير بالاكوف مدرب بلغاريا اعتذارا لمنتخب إنجلترا بعد تصرفات عنصرية من الجماهير في صوفيا تجاه لاعبين أصحاب بشرة سمراء بالفريق الزائر خلال مباراة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الاثنين الماضي.

وحققت انجلترا فوزا ساحقا 6-صفر في أثقل هزيمة لبلغاريا على أرضها لكن المباراة شهدت إساءات عنصرية شملت القيام بالتحية النازية وترديد أصوات القردة ما تسبب في توقفها خلال الشوط الأول.

وبدأ الاتحاد الأوروبي للعبة اجراءات انضباطية ضد بلغاريا بينما قال بالاكوف إنه لم يسمع أية إساءة عنصرية من المدرجات لكنه اعتذر، عبر بريد الكتروني إلى صحفيين يوم الثلاثاء، عن تصرف الجماهير.

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وقال بالاكوف: أدين بشدة وأرفض العنصرية كسلوك يتعارض مع العلاقات البشرية الحديثة. إنه سلوك من الماضي ويجب القضاء عليه للأبد، وبصفتي مدرب الفريق الوطني أعتذر للاعبي إنجلترا ولكل من شعر بضرر.

واستقال بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري للعبة يوم الثلاثاء بعد ساعات من مطالبة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف للحارس السابق بالاستقالة.

وأعلنت الداخلية البلغارية يوم الأربعاء عن اعتقال أربعة أشخاص على صلة بالأحداث العنصرية ومن المتوقع أن يزيد عدد المعتقلين لاحقا.