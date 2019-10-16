شكرا لقرائتكم ‬التشيلي سانشيز مهدد بالخضوع لعملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم أن المهاجم أليكسيس سانشيز قد يحتاج للخضوع لجراحة في الكاحل بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل تشيلي بدون أهداف مع كولومبيا الأسبوع الماضي.

وأصيب سانشيز في أوتار الكاحل حين تعرض لعرقلة في نهاية اللقاء وغاب عن مباراة ودية تالية لتشيلي خلال فوزها على غينيا يوم الثلاثاء. وقال رينالدو رويدا مدرب تشيلي بعد مباراة كولومبيا إن سانشيز قد يغيب لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر إذا خضع لجراحة.

وذكر إنتر في بيان: خضع أليكسيس سانشيز لفحوص طبية وأظهرت النتائج إصابته بخلع في مفصل بالكاحل الأيسر، وسيجري اللاعب المزيد من الفحوص لدى الطبيب رامون كوجات في برشلونة يوم الأربعاء وسيتم تحديد إن كان التدخل الجراحي ضروريا.

ويقضي سانشيز (30 عاما) فترة إعارة حاليا من مانشستر يونايتد إلى إنتر وسجل هدفا مع الفريق الإيطالي في أربع مباريات.