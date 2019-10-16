شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يستبعد بيكيتي سيلفا ويضم نادر رمضان لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات الدورى المحلى. قائمة الإسماعيلى شهدت استدعاء محمود عبد الله الذى تصعيده مؤخرا فضلا عن نادر رمضان للمرة الأولى هذا الموسم، فيما جاء أبرز المستبعدين محمد صادق وإبراهيم ابو اليزيد وبيكيتى سيلفا لأسباب متنوعة. القائمة كاملة كالتالى.. Advertisements حراسة المرمى ..محمد مجدى – محمد فوزى خط الدفاع .. باهر المحمدى – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن. خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد الضرف – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمود عبدالله – أحمد مدبولى. خط الهجوم .. محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بنسون شيلونجو – وجيه عبد الحكيم.

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