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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأرزها اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، الأمن يوافق على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى.

وافقت الجهات الأمنية على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فى استاد الإسماعيلية.

اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة

وافق اتحاد الكرة على طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول بالسفر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، خاصة أنه سيلعب مباراة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التى ستقام بالكاميرون، قبل السفر بعدها مباشرة إلى جزر القمر لخوض الجولة الثانية يوم 18 من نفس الشهر.

الأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد

أرسل النادى الأهلى استعجالاً للاتحاد الدولى "فيفا"، لبحث شكوى النادى الأحمر، ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ونجم المنتخب الوطنى.

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إكرامى يحصل على وعد بالمشاركة فى الأهلى رغم تألق الشناوى

حصل شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى على وعد من الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، بعدما طلب تحديد موقفه خاصة أنه لم يحظ بالفرصة منذ تولي فايلر المسئولية ومنذ عودته من إصابة الركبة.

البدرى ينتظر قائمة شوقى غريب لضم لاعبى المنتخب الأولمبى أمام كينيا

ينتظر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، إعلان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قائمته النهائية لأمم افريقيا تحت 23 سنة، التى سيتم حسمها يوم 29 أكتوبر الجارى، وتضم 21 لاعبًا حتى يضم البدرى بعض العناصر من المنتخب الأولمبى لمعسكره المقبل حيث سيتضح موقف بعض اللاعبين مثل طاهر محمد ومحمد محمود وكريم نيدفيد وغيرهم.

جماهير القلعة البيضاء تشعل مطار القاهرة لاستقبال كوماندوز يد الزمالك.. صور

علت هتافات جماهير ومشجعى القلعة البيضاء بالأغانى والأناشيد الخاصة بالنادى بمطار القاهرة خلال استقبالهم بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك بعد فوزهم التاريخى بحصد لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بجمهورية الرأس الأخضر بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى.

الإسماعيلى يكثف جهوده للتعاقد مع ظهير أيسر فى الشتاء

يكثف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج جهوده للتعاقد مع ظهير أيسر مميز فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى ظل العجز الواضح بقائمة الدراويش فى هذا المركز بعد رحيل طارق طه الظهير الأيسر للفريق لصفوف بيراميدز.