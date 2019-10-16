شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، إلى الإسكندرية من أجل إقامة معسكر مغلق بأحد الفنادق بها، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الفريق الدجلاوى لمواجهة زعيم الثغر فى الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، وفضل تاكيس جونيس التوجه مبكرًا إلى الإسكندرية لإقامة معسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.

ويحتل الفريق الدجلاوى المركز السادس عشر بجدول الدورى، برصيد نقطة واحدة، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد ستة نقاط.