شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يصطحب نجليه فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب حسين الشحات لاعب الأهلي، نجليه لحضور مران الفريق اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وحرص لاعبو الأحمر على التقاط الصور التذكارية مع أحمد وأسر نجلي الشحات، قبل انطلاق مران اليوم.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى الدوري العام والمقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان من المفترض اقامتها يوم السبت المقبل إلا أنه ارجاء اقامتها لوقت لاحق لدواع أمنية.

ويقدم حسين الشحات مستوى متميز مع الأهلى خلال المرحلة الماضية لينضم لمعسكر منتخبنا الوطني الأخير وظهر بشكل جيد فى مباراة بتسوانا الودية.