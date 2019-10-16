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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد مباراة الأهلى و الزمالك يثير أزمة بين الأندية بعد تأجيل اتحاد الكرة له، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، خاصة أن التأجيل نتج عنه تقديم موعد مباراة المقاولون والزمالك.

تأجيل مباراة الأهلى والزمالك

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى والزمالك، التى كان مقرر إقامتها السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر الجارى، باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة من البطولة المحلية، لكن تم التأجيل لأسباب أمنية.

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المقاولون يهدد بتصعيد أزمة الزمالك للأولمبية

رفض المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة قرار لجنة المسابقات باللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة بعد تأجيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، وإجبار المقاولون على مواجهة الزمالك يوم السبت بدلا من اللعب أمام أسوان فى لقاء الجولة الرابعة عصر بعد غد الجمعة، وقال عادل إنه سيتم رفع الأمر لإدارة اللجنة الأولمبية المصرية وسنطالب بإلغاء الدورى هذا الموسم لعدم تكافؤ الفرص.

موعد مباراة الأهلى و الزمالك

ولم يحدد مسئولو اتحاد الكرة الموعد الجديد للمباراة التى تم تأجيلها أو مكان إقامتها، خاصة أن الأمن رفض إقامة مباريات أى من الفريقين باستادات بتروسبورت والكلية الحربية والمقاولون وجهاز الرياضة العسكرى، فأعلن مسئولو اتحاد الكرة أن استاد القاهرة والسلام سيستضيفان مباريات الأهلى والزمالك المقبلة سواء بالدورى أو البطولات الأفريقية أو كأس مصر، وذلك عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب.