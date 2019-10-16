شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. فايلر يُحصّن أحمد فتحى ضد محاولات الاعتزال نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلي بقدرات أحمد فتحى نجم الفريق خلال مشاركته في المباريات الأخيرة منذ انطلاق مباريات الموسم الجاري سواء مع النادى أو المنتخب المصري.

وأكد فايلر فى حديث مع جهازه المعاون أن أحمد فتحي صاحب قدرات فنية عالية تؤهله للمشاركة مع الفريق لأكثر من موسم مقبل.

ورغم أن أحمد فتحي الشهير بـ"الجوكر" لم يكن يُشارك مع الأهلي أساسياً قبل تولّي فايلر المسئولية، إلا أن المدرب السويسرى أعاده للحسابات الفنية ودفع به في أكثر من مباراة وظهر اللاعب بشكل رائع، وهو ما يعزز استمراره في الموسم المقبل وعدم الانسياق خلف دعوات اعتزاله نهاية الموسم.

Advertisements

وانضم أحمد فتحي مؤخرا للمنتخب المصرى تحت قيادة حسام البدري، وذلك بعد فترة غياب طويلة دامت476 يوما بعدما خاض آخر لقاء أمام منتخب السعودية بكأس العالم فى روسيا 2018.

وحمل فتحي شارة قيادة المنتخب المصري خلال ودية بتسوانا الأخيرة والتى انتهت بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحي، في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

لمزيد من التفاصيل عن حقيقة اقتراب أحمد فتحي من الاعتزال نهاية الموسم .. اضغط هنا