شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمسئولى أندية القسم الثانى غدا لتغيير اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو أندية القسم الثانى اجتماعا طارئا بأحد الفنادق غدا للاعتراض الرسمى على لائحة الدورى، التى أقرتها اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة فى الوقت الحالى.

يأتى ذلك فى إطار اعتراض أندية القسمين الثانى والثالث على قرار اتحاد الكرة بتطبيق دورى المحترفين بالقسم الثانى العام بعد المقبل.

وقد دعا للاجتماع الخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس واستجاب له العديد من رؤساء أندية القسمين الثانى والثالث وأكدوا الحضور، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس دكرنس أن أهم مطالب الجمعية العمومية إلغاء قرار تطبيق دورى المحترفين فى العام بعد المقبل، خاصة أن الأندية غير مستعدة او مهيأة لتطبيق هذا الدورى فى الوقت الراهن.

كما أشار رئيس دكرنس أن الاجتماع سيدعو لتأجيل انطلاق مسابقة القسم الثانى المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجارى لمدة أسبوع حتى موعد إقامة الجمعية آخر الشهر الجارى لتغيير اللائحة وإقرار لائحة جديدة يسير عليها جميع الأندية دون استثناءات.