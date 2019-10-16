شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يجهز مفاجأة لحرس الحدود فى مباراة الجمعة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على ضم محمود عبد الله جناح الدراويش مواليد 2000 لقائمة الفريق الأول، التى تدخل معسكر مغلقاً مساء غد الخميس استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدورى.

وقرر ميودراج تصعيد اللاعب بعد تألقه فى لقاء فريق الشباب أمام الزمالك بدورى الجمهورية، التى انتهت بالفوز برباعية، وشارك محمود عبد الله فى مران الدراويش أمس الأربعاء ونال إشادة الجهاز الفنى أكثر من مرة خلال التقسيمة.

وأبدى محمود عبد الله جناح الإسماعيلى مواليد 2000 سعادته بتصعيده للفريق الأول، مشيرا إلى أنه لديه تطلعات كبيرة يسعى لتحقيقها مع الدراويش.

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وأضاف عبد الله "سعيد للغاية بتلك الثقة وأعد الجميع بأنى سأبذل قصارى جهدى وسأتمسك بالفرصة لاثبات جدارتى بالتواجد مع الفريق الأول".

وبسؤاله عن مثله الأعلى أجاب جناح الدراويش ومنتخب الشباب "محمد صلاح نجم ليفربول هو مثلى الأعلى وأتطلع للسير على خطاه، كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق والقتال فى الملعب".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى، جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين، بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى.