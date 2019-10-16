طرائف كأس مصر .. أبو كبير ينسحب أمام ديرب نجم ويخوض مباراة ودية معه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار غرائب وطرائب الدور التمهيدى لمسابقة كأس مصر قام مركز شباب أبو كبير بالانسحاب أمام مركز شباب ديرب نجم بداعى إصابة خمس لاعبين دفعة واحدة قبل اللقاء وهو ما تعذر معه خوض اللقاء. وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة إلغاء اللقاء بانسحاب مركز شباب أبو كبير، قرر الفريقين إقامة مباراة ودية لتجهيز اللاعبين لمباريات دورى القسم الثالث. يأتى ذلك فى إطار اعتراض كافة أندية القسمين الثانى والثالث على قرار اتحاد الكرة بتطبيق دورى المحترفين بالقسم الثانى العام بعد القادم.

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