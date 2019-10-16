شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإقالة رئيس اتحاد الكرة البلغارى بسبب العنصرية ضد إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت الحكومة البلغارية باستقالة رئيس الاتحاد البلغارى لكرة القدم، بوريسلاف ميهايولوف، بسبب السباب العنصرى الذى وجهه عدد من الجمهور البلغارى للعديد من لاعبى منتخب إنجلترا خلال المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 مساء الإثنين.

وصرح وزير الرياضة البلغارى، كراسين كراليف: «بعد الأحداث التى وقعت خلال المباراة أمر رئيس الوزراء (بويكو بوريسوف) بإلغاء كل العلاقات بين الحكومة والاتحاد، والتى تتضمن دعما ماديا، حتى استقالة رئيس اتحاد كرة القدم»، وفقا لما نشرته شبكة (نوفا تى فى).

وأوقف الحكم مباراة بلغاريا وإنجلترا التى أقيمت فى صوفيا مرتين بسبب السباب العنصرى من جانب جماهير أصحاب الأرض.

واستخدم ألتراس منتخب بلغاريا تحيات نازية وهتفوا بسباب عنصرى ورفعوا قمصانا عليها شعار «لا للاحترام».

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وانتهى اللقاء لصالح إنجلترا بستة أهداف نظيفة على ملعب فاسيل ليفسكى، الذى تقلص عدد مشجعيه إلى 5 آلاف بسبب عقوبات لأحداث مشابهة فى الماضى.

من جانبه، وصف جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لإنجلترا، الموقف الذى تعرض له لاعبوه خلال مباراتهم أمام بلغاريا الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بـ«غير المقبول».

وتوقفت مباراة المنتخبين على ملعب (فاسيل ليفسكى) مرتين فى الشوط الأول بعد أن أبدى لاعبو إنجلترا استياءهم من هتافات عنصرية من جانب بعض الجماهير البلغارية.

وأوضح ساوثجيت عقب اللقاء الذى انتهى بفوز كاسح لـ«الأسود الثلاثة» بسداسية نظيفة: «نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا. كنا على تواصل دائم مع الحكم الرابع وحكم الساحة. تواصلت مع اللاعبين، والجميع أجمع على أن الوضع أصبح غير مقبول».

وتم إخلاء أجزاء من مدرج المباراة التى شهدت خفض أعداد الجماهير إلى 5 آلاف متفرج بسبب أحداث مشابهة فى مباريات سابقة. وأضاف المدرب الإنجليزى: «لقد استطعنا توصيل رسالتين اليوم، الفوز بنتيجة كبيرة باللقاء، وتسليط الضوء على هذا الموقف للعالم بأسره. المباراة توقفت مرتين، وأعلم أن هذا لن يكون كافيا للبعض».

كان الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم قد أعرب فى بيان عقب اللقاء عن إدانته التامة للهتافات العنصرية التى طالت لاعبيه، مطالبا الاتحاد الأوروبى للعبة (يويفا) بالتحقيق فى هذه الأحداث، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها لاعبوه لمثل هذه السلوكيات المرفوضة فى كل المجتمعات.