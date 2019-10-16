شكرا لقرائتكم أزمات ومشاكل تواجه منتخب مصر قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعتبر هذه المعوقات هى عدم وجود اللاعبين المحترفين في معسكر المنتخب قبل 11 نوفمبر وهي بداية فترة الأجندة الدولية وبالتالي يتأكد غيابهم عن الانضمام لتجمع الفريق قبل هذا الموعد وحضورهم على المعسكر الختامي قبل مواجهة كينيا 3 أيام فقط بالإضافة إلي ارتباط فريق بيراميدز بمشاركته الافريقية وخوضه لمباراة العودة أمام بطل تنزانيا يوم 3 نوفمبر ومعه المصري البورسعيدي الذي يشارك في نفس البطولة وكذلك ارتباط الإسماعيلي بمباراته المؤجلة بالدوري مع طنطا يوم 10 نوفمبر.
كما تكمن المشكلة الأساسية بتحديد الفترة من أول نوفمبر وحتي 9 لخوض منافسات الأدوار الأولى لأندية الدوري الممتاز بمسابقة كأس مصر.
بينما يسعي البدري مع مدير المنتخب محمد بركات حل كل هذه الأمور لرغبته في بدء معسكره التدريبي وخوضه لمباراة تجريبية باللاعبين المحليين خلال هذه المدة لمحاولة تجهيز لاعبيه بالشكل المطلوب لاسيما وأن الجهاز الفني ما يزال في حاجة للوقت لهضم اللاعبين طريقة لعبهم وتصحيح المسار في سبيل إعادة المتتخب بالشكل الذي يتمناه الجهاز الفني والجماهير
فيما حدد الجهاز الفني خلال اجتماعه خطط متابعته للاعبين في منافسات الدوري تمهيدا للإعلان عن قائمته المحلية وحصر حسام البدري مع أفراد الجهاز المعاون عدداللاعبين المحترفين في منتخب كينيا للبدء في داسته ومشاهده شرائط فيديو لمباراته للوقوف علي آخر مستجدات استعداداته.
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