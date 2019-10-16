شكرا لقرائتكم نفس الشىء ولكنكم تحبون الجوكر.. أوباما يتحدى الفيلم الأجنبى بطريقته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة له بنيولوك جديد. وظهر اوباما خلال الصورة التى تم نشرها هو يشبه شخصية بطل الفيلم الإجنبي الشهير “الجوكر” . ويقترب اوباما من تحمل غرامة 300 الف جنية بعد منع رئيس النادى بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعى. وكان رئيس القلعة البيضاء قال خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإبيض هينشر صورة علي له موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" سوف يتم خضم 300 ألف جنية من اللاعب فورًا مؤكدًا: أن هذا الكلام قرر مجلس إدارة نادي الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نفس الشىء ولكنكم تحبون الجوكر.. أوباما يتحدى الفيلم الأجنبى بطريقته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.