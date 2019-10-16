شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي فى أى وقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاءت تصريحات منصور بعدما عقد جلسة مع اللاعبين مساء أمس وطالبهم خلالها بالفوز على النادي الأهلي والتركيز في مشوارهم بالبطولة ، كما قام بصرف مستحقاتهم لتوفير المناخ المستقر للفريق لمواصلة الانتصارات .

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل مباراة القمة التي كان مقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة من بطولة الدوري لدواعي أمنية .