شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي فى أى وقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجاءت تصريحات منصور بعدما عقد جلسة مع اللاعبين مساء أمس وطالبهم خلالها بالفوز على النادي الأهلي والتركيز في مشوارهم بالبطولة ، كما قام بصرف مستحقاتهم لتوفير المناخ المستقر للفريق لمواصلة الانتصارات .
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل مباراة القمة التي كان مقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة من بطولة الدوري لدواعي أمنية .
بيان الجبلاية بعد تاجيل مباراة الاهلي والزمالك
وجاء نص بيان اتحاد الكرة بخصوص التعديلات الجديدة فى الدوري المصري على النحو التالي: "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام".
مرتضى منصور يعلق على تاجيل مباراة الاهلي والزمالك
من جانبه، علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مؤكدا أنه لم يتلقى أى مخاطبات من الجبلاية بخصوص تعديل موعد مباراة الأهلي أو المقاولون ضد الزمالك، مشددا على اعتراضه على هذا القرار.
صمت أحمر بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك
فيما سيطرت حالة صمت على مسئولي النادي الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة الزمالك، حيث لم يصدر أى تعليق رسمي من جانب مسئولي القلعة الحمراء، حتى الآن على عكس المجلس الأبيض بعدما أكد مرتضي منصور اعتراضه على القرار.
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