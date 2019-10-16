شكرا لقرائتكم فايلر يُحصّن أحمد فتحى ضد محاولات الاعتزال نهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلي بقدرات أحمد فتحى نجم الفريق خلال مشاركته في المباريات الأخيرة منذ انطلاق مباريات الموسم الجاري سواء مع النادى أو المنتخب المصري.

وأكد فايلر فى حديث مع جهازه المعاون أن أحمد فتحي صاحب قدرات فنية عالية تؤهله للمشاركة مع الفريق لأكثر من موسم مقبل.

ورغم أن أحمد فتحي الشهير بـ"الجوكر" لم يكن يُشارك مع الأهلي أساسياً قبل تولّي فايلر المسئولية، إلا أن المدرب السويسرى أعاده للحسابات الفنية ودفع به في أكثر من مباراة وظهر اللاعب بشكل رائع.

وأكد مصدر داخل الأهلى أن المستوى الجيد الذى ظهر به أحمد فتحي مع النادي وإشادة فايلر سيكون لهما دورا كبيراً فى "تحصين" اللاعب ضد محاولات الرحيل أو الاعتزال التى تحدث عنها البعض منذ فترة بعدما طال جلوس على دكة البدلاء.

وانضم أحمد فتحي مؤخرا للمنتخب المصرى تحت قيادة حسام البدري، وذلك بعد فترة غياب طويلة دامت476 يوما بعدما خاض آخر لقاء أمام منتخب السعودية بكأس العالم فى روسيا 2018.

وحمل فتحي شارة قيادة المنتخب المصري خلال ودية بتسوانا الأخيرة والتى انتهت بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحي، في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأضاف المصدر:"انضمام فتحى إلى المنتخب جاء عن جدارة واستحقاق بفضل المستوى الجيد الذى يقدمه حالياً، وبالتأكيد أن حسام البدري يسعى أيضاً إلى الاستفادة من خبرته الدولية الكبيرة وحماسه الدائم مع الجيل الجديد".

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وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول أحمد فتحي، في ظل حديث البعض على أنه حان وقت اعتزاله ومعه حسام عاشور قائد الأهلي بسبب عامل السن، بالإضافة إلى منح لاعبين صغار السن مثل محمد هاني للحصول على الفرصة بشكل كامل.

كما أثير جدلاً أيضًا حول فتحي بخصوص مطالبه بتعديل عقده، والعروض التى تلقاها من بعض الأندية على رأسها بيراميدز الذي كان يرغب في التعاقد معه قبل انطلاق مباريات الموسم الحالي.

يذكر أن أحمد فتحى صاحب الـ34 عاماً له باع طويل مع الانجازات سواء مع الأهلى أو المنتخب الوطني، منذ بداية انضمامه لمنتخب الشباب في عهد "المعلم" حسن شحاتة مع الجيل الذهبي عماد متعب وعمرو زكي والراحل محمد عبدالوهاب وغيرهم، والذين استمروا في حصد الانتصارات والبطولات مع المنتخب الأول.