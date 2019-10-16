الخطيب يجتمع مع فايلر قبل مران الأهلى اليوم...

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جدة - عمرو شويل يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق المسائي اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة.
ويبدأ الأهلى الاستعداد لمواجهة الجونة فى الدوري العام والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير، وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان من المفترض إقامتها يوم السبت المقبل.
ويناقش الخطيب مع عبد الحفيظ وفايلر خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة، وبحث طلبات جهاز الكرة لتلبيتها، بالإضافة لبحث كيفية استغلال فترة توقف بطولة الدوري خلال المرحلة المقبلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي.
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