شكرا لقرائتكم أمل الدروايش.. مدرب الاسماعيلي يصعد محمود عبد الله إلى الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب محمود عبد الله جناح الإسماعيلى مواليد 2000 سعادته بتصعيده للفريق الأول، مشيرا إلى أنه لديه تطلعات كبيرة يسعى لتحقيقها مع الدراويش.
وقال عبد الله،"سعيد للغاية بتلك الثقة وأعد الجميع بأنى سأبذل قصارى جهدى وسأتمسك بالفرصة لاثبات جدارتى بالتواجد مع الفريق الأول".
وعن مثله الأعلى أكد جناح الدراويش ومنتخب الشباب "محمد صلاح نجم ليفربول هو مثلى الأعلى وأتطلع للسير على خطاه، كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق والقتال فى الملعب".
ويواجه الإسماعيلى نظيره حرس الحدود فى الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام.
وتغلب الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى، جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين، بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى
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