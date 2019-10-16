شكرا لقرائتكم محمد معروف يثير قلق المقاصة أمام المصرى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار اختيار لجنة الحكام الحكم محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة أمام المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها غدا فى الأسبوع الرابع بالدوري، الغضب لدى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاصة ولدى الجهاز الفنى للفريق.

وعبر مسئولو المقاصة، عن تخوفهم من الحكم محمد معروف قبل المباراة خاصة أن العلاقات متوترة بين اللاعبين والجهاز وبين الحكم بعد مباراة المقاصة مع الزمالك، والتى أدارها نفس الحكم بدور الثمانية لبطولة كأس مصر الشهر الماضى، وتغاضى عن احتساب ضربتى جزاء للفريق بشهادة خبراء التحكيم وبشهادة كل المحللين فى استوديوهات التحليل، وتسبب فى خروج المقاصة من البطولة.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة: المقاصة يسجل اعتراضه رسميا على إدارة الحكم معروف لمباراة المصرى، خاصة أنه على علاقة متوترة مع لاعبى وجهاز المقاصة ، بعدما اعترضنا عليه بشدة أثناء مباراة الزمالك لتغاضيه عن احتساب ضربتى جزاء، ولا شك أن علاقة الحكم مع لاعبى المقاصة ستكون متأثرة بأحداث مباراة الزمالك بالكأس، وسيولد قلق وتوتر لدى لاعبى المقاصة مما يؤثر على أدائهم ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

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وقال هويدى: لا نعترض على التحكيم المصرى ولا نوجه أى اتهامات للحكم محمد معروف ولكن بالتأكيد إدارته لمباراة المصرى ستجعل قراراته تتأثر بأحداث لقاء الزمالك ، وبالتالى سيؤثر سلبا على أداء لاعبى المقاصة ، مما يهدد بافساد المباراة أو حدوث أخطاء جسيمة وهو ما نحذر منه ونطالب لجنة الحكام بسرعة اتخاذ قرار مناسب لتفادى أحداث تسيئ للحكم وللاعبين وللبطولة كلها.