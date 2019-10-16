شكرا لقرائتكم بسبب المستحقات.. لاعب بتروجت السابق يقدم شكوى فى فريقه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء نص الشكوى التى تقدم بها على عيد لوليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية، كالتالى.. "حيث إننى متعاقد مع نادى بتروجت بعقد مدته ثلاثة مواسم تبدأ من موسم 2017 - 2018 وينتهى بنهاية موسم 2019 - 2020، والموقع بتاريخ 16/ 8/ 2017، وتم انهاء التعاقد من طرف النادى نهاية موسم 2018 -2019 دون أخذ مستحقاتى كاملة، والتى تبلغ 567742 جنيه".

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