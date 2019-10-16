شكرا لقرائتكم المصري: لا يوجد نية للاستغناء عن محمود حمد بعد عقوبة إيهاب جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد هاشم، أن الجهاز الفني لم يطلب الاستغناء عن اللاعب ، واكتفي فقط بتوقيع الغرامة والعقوبات وفقا للائحة الفريق، ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق ، وبالتالي فلا توجد نية او تفكير لدي مجلس الإدارة في عرض اللاعب للبيع، خاصة ان محمود حمد من اللاعبين المهمين داخل فريق المصري البورسعيدي.
وشدد عضو مجلس إدارة النادي المصري، على أن الجهاز الفني للفريق يسعي لبناء فريق قوي ينافس علي البطولات خلال الموسم الجاري، وكذلك تقديم صورة مشرفة لفريق المصري في الكونفيدرالية الأفريقية بعد تأهل الفريق الي دور الـ 32 مكرر في البطولة.
يذكر أن المصري سيلتقي غدا مع فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الأسبوع الـ 4 للدوري، ويحتل الفريق البورسعيدي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خاضها في الدوري.
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