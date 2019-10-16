شكرا لقرائتكم عصام الحضرى عن تواجده فى كتاب موسوعة جينيس : جنى الثمار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتواجد الحضرى برقمه القياسى الذى سجله مع الفراعنة فى كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك فى بطولات كأس العالم عندما سجل حضوره فى مباراة مصر والسعودية فى المونديال الأخير بروسيا.

وأعرب السد العالى فى تصريح خاص لـ "الخليج 365" عن سعادته البالغة بالتواجد ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مؤكدًا أن هذا الأمر نتاج جهد بذل فى الفترة الماضية، لافتًا إلى أن دخوله الموسوعة يعد بمثابة جنى الثمار.

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تابع الحضرى حديثه مؤكدًا أن الدخول فى موسوعة جينيس سيضاف فى سجل تاريخه، خاصة وإنه نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب الغير مسبوقة فى عالم كرة القدم.

أضاف الحارس الأسطورى للفراعنة، إنه ينتظر تواصل القائمين على العمل بموسوعة جينيس من أجل استلام الشهادة الخاصة بدخوله ضمن أساطير العالم.

وسجل الحضرى رقمه القياسى فى سن 45 عاما و161 يوما ليحطم الرقم القياسى السابق للحارس الكولومبى فريد موندراجون، الذى شارك بعمر 43 عاما وأربعة أيام بكأس العالم 2014 بالبرازيل.