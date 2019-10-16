شكرا لقرائتكم النبراوى ومنسى يوقعان عقود بطولتى العالم للأسكواش ومصر الدولية بنظام تذكرتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد النجاح المبهر لتجربة تذكرتي، تقرر توزيع تذاكر بطولة العالم للاسكواش للسيدات والتى تستضيفها أهرامات الجيزة خلال الفترة من 24 أكتوبر الجارى وحتى الأول من نوفمبر، بنظام تذكرتي.

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ووقع الأستاذ منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتى العقود مع عمرو منسى المشرف على تنظيم البطولة، والمشهود له بالكفاءة الكبيرة فى مجال تنظيم البطولات العالمية، لما يملكه من بعد نظر ورؤية تسويقية كبيرة، وهو ما ظهر فى تنظيمه لبطولة الجونة ومهرجان الجونة وغيرها من البطولات والاحتفالات الاقليمية والعالمية التى شهد لها الجميع بالنجاح المبهر.

وتقام على هامش بطولة العالم بطولة مصر الدولية للرجال، وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.