شكرا لقرائتكم روميو: ساوثهامبتون يحتاج إلى التحسن.. ولن يهبط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أوريول روميو لاعب وسط ساوثهامبتون إن فريقه تحسن فنيا مقارنة بالموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يفتقر للثبات.

وتجنب ساوثهامبتون الهبوط في الموسم الماضي، ويقبع حاليا في المركز 17 بعد أن حقق فوزين فقط في ثماني مباريات هذا الموسم وأصبح يلامس منطقة الخطر بعد ثلاث هزائم متتالية.

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ويحل ساوثهامبتون ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت وقال روميو إن فريقه مطالب برد فعل قوي. وأضاف لصحيفة "ديلي إيكو": أنا واثق من أن الفريق الآن أفضل من الموسم الماضي وأقوى من الناحية الفنية لكن نحتاج للتحسن في بعض الأمور، لم نتمتع بأقصى درجات الثبات في آخر موسمين وكلما حققنا نتائج جيدة في وقت قريب استعدنا الاستقرار والقدرة على اللعب بعقلية مختلفة، نحتاج فقط إلى رد فعل جماعي ونود أن نثبت أننا في المباريات الأخيرة لم نكن في المستوى المعهود.

ويبتعد ساوثهامبتون عن منطقة الهبوط بفارق هدفين عن إيفرتون صاحب المركز 18 لكن الإسباني روميو قال إنه من السابق لأوانه الشعور بالذعر.

وواصل: سأشعر بالقلق إذا كانت تتبقى مباراة واحدة ونحن في مراكز المؤخرة لكن الوضع ليس كذلك الآن، تتبقى الكثير من المباريات حتى نهاية الموسم ويجب أن نثبت أننا أفضل من الموسم الماضي.