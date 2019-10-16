شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يغلق جزءاً من مدرجات لاتسيو الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي لاتسيو الإيطالي بدفع غرامة قيمتها 20 ألف يورو إلى جانب إغلاق جزء من مدرجات استاده، بعد الإساءات العنصرية، التي صدرت من جماهيره خلال مباراة في بطولة الدوري الأوروبي.

وفرضت لجنة الرقابة والأخلاقيات والتأديب باليويفا، العقوبة يوم الأربعاء بحق النادي، إثر تصرف مجموعة من مشجعيه في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، خلال مباراة لاتسيو أمام ضيفه رين الفرنسي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي في الثالث من أكتوبر الجاري.

وتردد أن مجموعة من مشجعي الفريق الإيطالي رددوا التحية الفاشية في القسم الشمالي من مدرجات الاستاد، والذي سيجرى غلقه، في مباراة لاتسيو المقبلة بالدوري الأوروبي، والمقررة أمام سلتيك الاسكتلندي في السابع من نوفمبر المقبل، وتضمنت العقوبات غلقاً كلياً للاستاد لمباراة واحدة، لكن مع إيقاف التنفيذ، حيث يطبق فقط في حالة تكرار السلوك خلال عام واحد.

وذكر نادي لاتسيو في بيان صحافي أنه يدرس الاستئناف ضد العقوبة، وسيوجه اتهامات لمن أضروا بصورة النادي.