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شكوك حول مشاركة دي خيا في مباراة يونايتد وليفربول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ثارت الشكوك حول مشاركة حارس المرمى ديفيد دي خيا ضمن صفوف مانشستر يونايتد في المباراة المرتقبة أمام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الممتاز لكرة القدم، إثر الاشتباه في تعرضه لإصابة في الساق خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وكان دي خيا قد اضطر للخروج من الملعب بعد مرور ساعة من بداية المباراة التي تعادل فيها المنتخب الإسباني مع نظيره السويدي 1 - 1 مساء الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا وقد بدا متأثرا بألام في الساق.

وعلى الجانب الآخر، عاد البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول، إلى التدريبات يوم الثلاثاء بعد التعافي من إصابة في عضلات الساق كان قد تعرض لها في بداية الموسم، وقد يشارك أساسيا في مباراة يوم الأحد.

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