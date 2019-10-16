أزمة ’’قمة الدواعي الأمنية‘‘.. حقيقة استقالة فضل من الجبلاية.. والأهلي يستعد للحسم

كتب: ضياء السقا

اشتعل الوسط الرياضي، بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لدواع أمنية، وترددت أنباء عن تقديم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، استقالته اعتراضا على ما حدث.

حقيقة استقالة فضل

من جانبه نفت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، فى تصريحات لموقع "صدى البلد" تقديم فضل إستقالته من عضوية الجبلاية، مشددة على أنه مستمر فى عمله.

الأهلي يستعد للحسم

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا، لحسم الموقف النهائي من تأجيل مباراة القمة.

ولم يعلق الأهلي حتى الآن على قرار التأجيل، ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الموقف النهائي للقلعة الحمراء.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، مساء الثلاثاء، عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه تقرر تأجيل القمة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن تقديم إقامة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب، بدلا من لقاء القمة، يوم السبت المقبل، وهو ما اعترض عليه الفريق الأبيض، الذي يرفض خوض أي مواجهة قبل مباراته في بطولة إفريقيا.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة".

وأضاف: "تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام".

من جانبه، أعلن نادي المقاولون العرب، الأربعاء، عدم خوضه مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ونقل موقع "يلاكورة" عن المشرف العام على نادي المقاولون، محمد عادل، إن الفريق لن يخوض مباراة الزمالك المقبلة حتى ولو وصل الامر إلى الانسحاب من المباراة، مطالباً بإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا العام.

غضب جماهيري

وبعد إعلان اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة، دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج "إلغوا الدوري" ليتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعرب الآلاف من الأهلاوية خلال الهاشتاج عن غضبهم من قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة بين الأهلي والزمالك.

وجاء هاشتاج "ديربي القاهرة في ميعادة"، في المرتبة الثانية بـ"تريندات" موقع تويتر، في إشارة إلى المطالبات بلعب المباراة يوم السبت كما كان مقررًا لها.