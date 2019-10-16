رياضة | محمد صلاح يعود إلى المنتخب.. موقعة الأهلي والزمالك تفجر أزمة بين الجونة واتحاد الكرة .. قرار رسمي بشأن مباراة القمة

الموجز

طلب نادي الجونة من اتحاد الكرة تأجيل مباراته أمام النادي الأهلي، المقرر لها يوم 23 أكتوبر الحالي، في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2019-2020.

وقال نادر شوقي، رئيس الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة في تصريحات صحفية: "سنطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراتنا أمام الأهلي، حال تم الإعلان عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "شوقي": "من غير المنطقي أن يلعب خمسة لاعبين من الجونة مع منتخب مصر الأوليمبي ثم يعودوا للفريق ليخوضوا مباراة نادي مصر يوم 17 من الشهر الجاري في بطولة الدوري، وبعد ذلك سيلعب أمام الأهلي يوم 23 من الشهر ذاته، لن نحصل على راحة مثل الأهلي، وهذا ليس تكافؤ فرص بين الفريقين".

عودة صلاح

Advertisements

تلقى محمد بركات مدير منتخب مصر، تأكيدات من جانب محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، بوجوده فى معسكر الفراعنة المقرر له فى شهر نوفمبر المقبل لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر، بعد غياب هداف الدورى الإنجليزى آخر معسكر، الذى اختتمت فعالياته أمس بمواجهة بوتسوانا ودياً.

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، بيانًا مقتضبًا، أعلن خلاله أن التأجيل لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة موعد آخر للمواجهة في وقت لاحق، وفقًا لما ذكره في بيانه.