ناصر بن حمد يستقبل منتخب البحرين لكرة القدم بعد الفوز على ايران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاعبي منتخبنا الوطني بعد الأداء المشرف والفوز على منتخب إيران بهدف نظيف ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا ، حسبما نشرت صحيفة الايام البحرينية . Advertisements جاء ذلك خلال استقباله لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم ولاعبي المنتخب الوطني بحضور سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وأيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة. وخاطب ناصر بن حمد آل خليفة اللاعبين وقال: "بيض الله وجوهكم.. ما قصرتوا.. والقادم أهم.. لقد فزتم على أقوى المنتخبات الآسيوية وهذا يؤكد بأنكم قادرين على تحقيق الانتصار في أي مواجهة، ثقتنا بقدراتكم كبيرة ونحن بدورنا سنوفر لكم الأجواء المثالية من أجل تحقيق الهدف المنشود".

احتفال-منتخب-البحرين



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