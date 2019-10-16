شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتحدى عمرو منسي وأحمد حاتم وعلي فرج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، تعلن من خلاله تحدي عمر منسي لاعب الاسكواش السابق ومدير بطولة العالم التي ستقام في الاهرامات، علي فرج المصنف الاول عالميا لرجال الاسكواش، والفنان أحمد حاتم.

ويكون التحدي عبارة عن تنطيق الكرة على مضرب الاسكواش عشر مرات، وذلك استعدادا لانطلاق بطولة العالم لسيدات الاسكواش التي تقام خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار .

وتقام على هامش بطولة العالم بطولة أخرى للرجال تصنف بالفئة البلاتينية وتقد قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 185 ألف دولار .

ويتم حجز تذاكر البطولتين عبر تطبيق تذكرتي، والذي حقق نجاحا واسعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر خلال العام الجاري.

Advertisements

وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.

وتسعى نور الشربينى لاستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذى انتزعته منها رنيم الوليلى فى ديسمبر الماضي، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا.